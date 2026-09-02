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02 сентября, 15:15

Политика

Политолог Снеговая заочно приговорена к 7 годам колонии за фейки о ВС РФ

Фото: телеграм-канал "Мария Снеговая" (Мария Снеговая признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Суд приговорил к 7 годам лишения свободы политолога Марию Снеговую (признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу о фейках о российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Уголовное дело рассматривалось в отсутствие подсудимой, которая находится в розыске. Помимо основного наказания, ей на 4 года запретили заниматься администрированием сайтов в Сети.

Суд установил, что в мае 2025 года Снеговая, действуя по мотивам политической ненависти и вражды, опубликовала на своей странице в соцсети заведомо ложные сведения о действиях Вооруженных сил РФ (ВС РФ) в ходе СВО. Информация была подана под видом достоверных сообщений.

Политолог была включена в реестр иностранных агентов в ноябре 2023 года. Минюст подчеркивал, что Снеговая выступала против проведения спецоперации на Украине и проживала за пределами территории РФ. В мае 2026-го она была объявлена в розыск.

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