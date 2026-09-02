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02 сентября, 15:39

Общество

Мощи Дмитрия Донского будут находиться в храме Христа Спасителя с 7 сентября

Фото: РИА Новости/пресс-служба Патриархии РПЦ/Сергей Власов

Мощи святого князя Дмитрия Донского будут находиться для поклонения в храме Христа Спасителя с 7 сентября. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

По его словам, 6 сентября патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в храме Христа Спасителя, после чего возглавит Общемосковский крестный ход. Шествие пройдет от храма до Новодевичьего монастыря через набережные реки Москвы и Хамовнический вал.

Архиепископ отметил, что на повороте к Хамовническому валу будет сделана промежуточная остановка для молебна. Вдоль дороги установят святыни для поклонения: Смоленскую икону Божией Матери, мощи Дмитрия Донского и икону Всех святых Московских.

"Важно: святыням можно будет поклониться, проходя мимо, но не будет возможности к ним приложиться, учитывая большое число молящихся", – уточнил священнослужитель.

Доступ к останкам князя получили во время реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. Проведенные исследования подтвердили подлинность мощей. Их обретение Владимир Путин назвал уникальным и чудесным событием.

Специалисты также взяли образцы для палеогенетического анализа. В частности, это даст возможность получить сведения на принадлежность Донского к роду Рюриковичей.

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