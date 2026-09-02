Транспортная накладная и путевой лист появились в приложении "Госуслуги авто"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Транспортные накладные и путевые листы добавили в мобильное приложение "Госуслуги авто". Об этом сообщила пресс-служба Минцифры России.

Документы доступны в текстовом виде и в формате QR-кода. Отсканировать его можно даже без доступа к интернету – для этого в приложении "Госуслуги" предусмотрен сервис "Госкан".

Чтобы воспользоваться функцией, необходимо скачать приложение "Госуслуги авто" и войти в него под подтвержденной учетной записью портала. Перевозочные документы появятся автоматически. Для предъявления QR-кода нужно на главном экране выбрать транспортное средство, нажать кнопку "Предъявить документы" под его изображением и отметить нужный документ.

Помимо этого, в приложении доступны электронные версии свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС), водительского удостоверения и полиса ОСАГО, а также водительские чаты. Через сервис можно заключить договор купли-продажи автомобиля онлайн.

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности подготовила положительный отзыв на законопроект, подразумевающий платное бронирование красивых номеров для автомобилей через "Госуслуги". В рамках данной инициативы МВД планирует исключить приобретение государственных регистрационных знаков вместе с автомобилем. Это поможет бороться с теневым рынком по торговле номерами.

