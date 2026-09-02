Variety: умер создатель сценария для фильма "Пятница, 13-е" Виктор Миллер

Фото: кадр из фильма "Пятница 13-е"; режиссер – Шон С. Каннингэм; производство – Georgetown Productions Inc., Paramount Pictures, Sean S. Cunningham Films

Американский сценарист Виктор Миллер, написавший сценарий культового фильма ужасов "Пятница, 13-е", умер в возрасте 86 лет. Об этом пишет Variety со ссылкой на сына сценариста.

Он ушел из жизни в Аламиде, штат Калифорния. Причина смерти сценариста в настоящий момент не раскрывается.

Миллер родился в Новом Орлеане, штат Луизиана, в 1940 году. Картина "Пятница, 13-е" вышла в 1980 году. Ее успех привел к появлению серии сиквелов, кроссовера с франшизой "Кошмар на улице Вязов" и приквела в виде телесериала.

Сам Миллер не участвовал в создании большинства последующих картин серии, однако именно ему приписывают создание ряда ключевых персонажей франшизы, включая главного антагониста Джейсона Вурхиза.

Кроме того, Миллер выступал сценаристом американского телесериала "Все мои дети". За эту работу он трижды становился лауреатом дневной премии "Эмми".