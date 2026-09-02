Забег "Кросс нации" пройдет в Крылатском 12 сентября

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Традиционный забег "Кросс нации" пройдет в ландшафтном парке "Крылатские холмы" 12 сентября. Об этом сообщила пресс-служба департамента спорта Москвы.

Организаторы подготовили дистанции для участников всех возрастов и уровней подготовки. Для бегунов в возрасте 4–5 лет состоится забег "Мини" на 500 метров. Дети и подростки от 6 до 15 лет пробегут 1 километр в категории "Детский". Для участников старше 16 лет будет дистанция "Дебют" на 6 километров. Самый длинный маршрут "Испытание" на 12 километров ждет совершеннолетних спортсменов.

Программа забегов начнется в 09:00 с дистанции "Дебют", затем в 10:30 стартует "Испытание". В 12:30 на старт выйдут участники детских категорий. Зачет проведут отдельно среди мужчин и женщин в каждой возрастной группе. Все бегуны, преодолевшие дистанцию до конца, получат памятные медали.

Кроме того, все желающие смогут выполнить нормативы комплекса ГТО на площадке рядом со стартом. Вход на мероприятие свободный, но требуется предварительная регистрация на сайте забега.

В этот же день в столице состоятся две крупные велогонки – "Россия" и "Москва". В рамках первой спортсменам предстоит проехать 64 километра по Бережковской набережной и Садовому кольцу, в рамках второй велосипедисты поедут по трассе вдоль набережной Москвы-реки и по Садовому кольцу.