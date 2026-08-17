День ходьбы пройдет в Москве 5 сентября

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Москва 5 сентября вновь станет центром масштабного спортивного праздника – Дня ходьбы, организованного столичным департаментом спорта.

Мероприятие пройдет уже второй год подряд и соберет любителей активного образа жизни. В прошлом году участие в проекте приняли около 20 тысяч человек. В этом сезоне организаторы планируют преодолеть этот рубеж и собрать на маршруте более 20 тысяч участников.

Особую роль в событии сыграют участники программы "Московское долголетие". Они выступят в качестве амбассадоров северной ходьбы и сформируют большую команду на празднике. Организаторы подчеркивают, что День ходьбы рассчитан на все возрасты, разрушая стереотип о том, что скандинавская ходьба – спорт только для старшего поколения. К проекту смогут присоединиться молодежь и семьи с детьми.

Участников ждет живописный маршрут протяженностью 3 километра от Ростовской набережной до олимпийского комплекса "Лужники". На старте гостей встретят звездные ведущие и амбассадоры проекта.

Среди них – актриса театра и кино Екатерина Стриженова, телеведущая и участница шоу "Титаны" на ТНТ Мария Пытина, актриса и телеведущая Алла Михеева, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина, олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова и ведущий Михаил Губерниев.

К спортивному празднику также присоединится команда телеканала Москва Доверие, в которую войдут герои программ и зрители.

Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте проекта. Все зарегистрировавшиеся получат палки для северной ходьбы и стартовый набор, включающий футболку, панаму, рюкзак и бутылку воды. Финалом праздника станет выступление известного артиста на сцене Дня московского спорта в "Лужниках". Мероприятие пройдет в рамках проекта "Лето в Москве".

Расписание мероприятия:

09:00–11:30 – регистрация участников и выдача стартовых наборов;

с 09:30 – разминка от звездных амбассадоров на сценах;

с 11:00 – старт участников по мере заполнения стартового кластера;

с 12:00 – начало развлекательной программы в "Лужниках" на Дне московского спорта.

Ранее заслуженный работник культуры РФ Дмитрий Губерниев заявил, что Москва стала абсолютным лидером по вовлеченности горожан в занятия спортом. Он отметил, что в столице постоянно проходят забеги, велозаезды, открытые тренировки и другие спортивные мероприятия, доступные для жителей разных возрастов. Это, по его мнению, объединяет людей.