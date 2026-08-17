В Китае пенсионеры заблудились в горах и не отвечали спасателям из-за суеверий

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Двое жителей Китая провели почти 30 часов в горах без еды и воды, не откликаясь на поисковые группы из-за суеверий. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на South China Morning Post.

По информации издания, 73-летний мужчина и 58-летняя женщина отправились собирать лекарственные травы в районе Хуайжоу утром 29 июля и заблудились. У них были проблемы со слухом. При этом пенсионеры не взяли с собой мобильные телефоны, поскольку в горах не было связи.

Вечером родственники сообщили об их исчезновении. Полиция и пожарные вели поиски в течение 17 часов. Спасатели неоднократно выкрикивали имена пропавших. Те, как выяснилось позже, слышали их, однако намеренно молчали. Они опасались откликаться из-за местного поверья: считалось, что горные духи могут имитировать голоса людей, чтобы заманить их, а ответ на такой зов может навлечь беду.

Пенсионеры пытались удалиться от источника звука. В результате их нашли с другой стороны горы. К этому моменту оба были сильно истощены, однако выжили.

Ранее в Чувашии полиция начала проверку по обращению отца 19-летней студентки из Чебоксар, которая пропала во время поездки в Китай. Отец девушки обратился в полицию с заявлением о ее исчезновении 12 августа. По его словам, дочь в конце мая отправилась в Пекин с туристической целью.

