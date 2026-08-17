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17 августа, 11:03

Происшествия

Пожар в многоэтажном жилом доме на западе Москвы ликвидирован

Фото: МАХ/"Агентство "Москва"

Пожар в многоэтажном жилом доме в районе Тропарево-Никулино на западе Москвы ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Возгорание произошло на балконах на 15-м и 16-м этажах дома на Никулинской улице 17 августа. Жители самостоятельно покинули здание до прибытия огнеборцев.

Ранее в Севастополе спасли 8-летнего мальчика из пожара в квартире дома на улице Колобова.

Пожарные подняли трехколенную лестницу на уровень третьего этажа. Один из спасателей взобрался по ней и увидел ребенка, который пытался потушить огонь на кухне. Несовершеннолетнего вынесли через подъезд на улицу и передали медикам.

В МЧС уточнили, что возгорание началось из-за умной колонки, пламя от которой перекинулось на кухонную мебель.

Спасатели потушили пожар на Никулинской улице в Москве

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