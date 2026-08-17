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17 августа, 11:33

Шоу-бизнес

ФНС снизила сумму требований к блогеру Митрошиной до 125 млн рублей

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Федеральная налоговая служба (ФНС) уменьшила размер требований к блогеру Александре Митрошиной в рамках дела о ее банкротстве до чуть более 125 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Арбитражный суд Москвы.

Ходатайство об изменении суммы поступило накануне заседания, на котором суд намеревался проверить обоснованность заявления инспекции ФНС о признании Митрошиной несостоятельной.

Представитель Митрошиной попросил время для ознакомления с новым расчетом. Суд объявил недельный перерыв в слушаниях.

Митрошину задержали в 2025 году по делу о легализации более 127 миллионов рублей, полученных от услуг в сфере дополнительного образования. Выяснилось, что она частично легализовала средства через упрощенную систему налогообложения, приобретя недвижимость в Москве. Ее поместили под домашний арест.

Затем гособвинение попросило приговорить Митрошину к 3 годам лишения свободы. В результате ей назначили 3 года лишения свободы условно, штраф в 900 тысяч рублей и конфискацию в доход государства 115 миллионов рублей. Прокуратура и сторона защиты девушки обжаловали данное решение суда.

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