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23 июня, 13:18

Шоу-бизнес

Блогер Митрошина опубликовала первый за 1,5 года пост в соцсетях

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/alexandramitroshina

Блогер Александра Митрошина опубликовала первый за 1,5 года пост в соцсетях, прокомментировав свой арест и приговор. Она написала об этом в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Девушка разместила на своей странице фотографию, на которой запечатлена дома среди букетов цветов.

"Я вернулась. Меня не было в блоге почти 1,5 года, так как я была под следствием и находилась на домашнем аресте. Мне нельзя было пользоваться интернетом, звонить по телефону и выходить из квартиры", – напомнила она.

Митрошина также указала, что 18 июня ей огласили приговор в виде 3 лет условного срока. Девушка выразила благодарность супругу, семье, друзьям, адвокатам и команде сопровождения, а также подписчикам за поддержку. Она подчеркнула, что теперь начнет постепенно вливаться в блог.

Кроме того, Митрошина опубликовала видео, на котором рассказала, что поедет снимать браслет и узнавать правила условно-досрочного освобождения.

Блогера задержали в 2025 году по делу о легализации более 127 миллионов рублей, полученных от услуг в сфере допобразования. В ходе расследования выяснилось, что она частично легализовала средства через упрощенную систему налогообложения, приобретя недвижимость в Москве.

Свою вину Митрошина признала, но позже с предъявленным обвинением согласилась лишь частично. Ее поместили под домашний арест с запретом на использование интернета и других средств связи.

Защита блогера ходатайствовала о замене меры пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий. Аргументировалось это тем, что это препятствует ее профессиональной деятельности и своевременной уплате налогов, однако суд не удовлетворил просьбу адвокатов.

В июне 2026 года гособвинение попросило приговорить Митрошину к 3 годам лишения свободы. В результате ей назначили 3 года лишения свободы условно, штраф в 900 тысяч рублей и конфискацию в доход государства 115 миллионов рублей.

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