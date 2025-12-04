Форма поиска по сайту

04 декабря, 10:27

Шоу-бизнес

Прокурор попросил продлить домашний арест блогеру Митрошиной

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Прокурор просит продлить срок домашнего ареста блогеру Александре Митрошиной на полгода, передает ТАСС.

При этом девушка и ее адвокаты просили заменить домашний арест запретом определенных действий. Сторона защиты указала, что Митрошина активно сотрудничает со следствием, признала вину, полностью погасила имевшуюся налоговую задолженность и способствовала изобличению других причастных лиц.

Адвокат подчеркивал, что действующий запрет на использование интернета лишает блогера возможности работать и, как следствие, своевременно платить налоги, что негативно сказывается и на ее сотрудниках.

Митрошина была задержана 7 марта в Краснодарском крае. Правоохранители установили, что для легализации денежных средств она использовала упрощенную систему налогообложения.

Ее доход формировался за счет предоставления услуг в сфере допобразования, а деньги направлялись напрямую на банковские счета трех индивидуальных предпринимателей.

Блогер признала свою вину, но впоследствии согласилась с обвинением лишь частично. В качестве меры пресечения суд избрал домашний арест с запретом на использование интернета и любых средств связи.

1 ноября расследование дела было завершено. Выяснилось, что блогер, нарушив налоговое законодательство, приобрела более 127 миллионов рублей. Часть средств она легализовала при помощи приобретения недвижимости в Москве.

Сюжет: Дело блогера Митрошиной
