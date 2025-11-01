Завершено расследование дела блогера Александры Митрошиной

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Правоохранители завершили расследование дела в отношении блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в легализации денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Выяснилось, что девушка приобрела более 127 миллионов рублей, нарушив налоговое законодательство, и часть этих средств легализовала, приобретя недвижимость в Москве.

В ходе расследования дела следствие собрало доказательства причастности Митрошиной к преступлению, включая показания свидетелей и самой обвиняемой, а также протоколы осмотров и финансово-хозяйственные документы.

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Митрошина была задержана 7 марта в Краснодарском крае. По версии следователей, для отмывания денег она использовала упрощенную схему налогообложения. Доход Митрошиной поступал от оказания услуг по допобразованию. Деньги переводились напрямую на счета трех индивидуальных предпринимателей.

Свою вину блогер сначала признала, однако позднее частично согласилась с обвинением. Ей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с запретом на пользование интернетом и средствами связи. Также блогера ограничили в общении с фигурантами дела и иными лицами, кроме близких родственников.

