Блогер Митрошина потребовала от экс-юристов компенсировать причиненный ее здоровью вред

Блогер Александра Митрошина подала иск против своего бывшего адвоката Алисы Волховой и юриста Ольги Гольцевой – она потребовала взыскать с них почти 70 миллионов рублей. Что известно о разбирательствах арестованного блогера с юристами, читайте в материале Москвы 24.

Обещали убрать из "черных списков"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/mitroshinablogging

Александра Митрошина подала иск в суд против юристов, ранее работавших на нее. Блогер потребовала взыскать с адвоката Алисы Волховой и юриста Ольги Гольцевой 68,6 миллиона рублей причиненного ущерба и миллион за причинение морального вреда.

По данным следствия, бывшие сотрудницы обманывали блогера, предлагая ей решить проблемы с блокировкой счетов налоговыми органами. Кроме того, юристы предлагали Саше убрать ее имя из несуществующих "черных списков" Интерпола и администрации президента РФ. Волхова и Гольцева также обещали помочь получить гражданство островного государства Вануату.

Суд возбудил уголовное дело в отношении Волховой и Гольцевой по статье о мошенничестве в особо крупном размере 21 октября. Адвокат блогера Михаил Мушаилов подтвердил эту информацию РИА Новости, но подробности отказался комментировать.

"Информацию мы подтверждаем, от комментариев отказываемся, потому как это неэтично с нашей стороны комментировать коллег, попавших в такую неприятную ситуацию", – сказал он.

Волхова и Гольцева полностью признали вину. Им грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас женщины находятся под домашним арестом.

Арестованная блогер оказалась потерпевшей

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Юристы начали работать с блогером в 2022 году, когда в отношении Митрошиной началась налоговая проверка. По данным следствия, в 2023 году Волхова, которая защищала Митрошину по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов, узнала, что у ее подзащитной есть большая сумма денег.

Зимой 2024 года счет блогера заблокировали за долги, после этого Волхова убедила Митрошину передать ей и ее коллеге Гольцевой накопленные сбережения. Юрист заявила, что таким способом деньги можно будет сберечь от списания налоговой. Александра поверила и перевела женщинам не менее 41 миллиона рублей.

В суде отметили, что средствами адвокат и юрист распорядились по своему усмотрению.

Митрошину задержали 7 марта в аэропорту Сочи по уголовному делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере. Ей грозит 7 лет лишения свободы. После этого ее доставили в Москву для допроса. Суд арестовал блогера и отправил ее под домашний арест. 11 сентября 2025 года Чертановский суд Москвы продлил меру пресечения до 24 октября.

По данным следствия, Митрошина обогатилась на 127 миллионов рублей, не уплатив налоги в казну. Часть этих средств она легализовала, купив недвижимость в Москве. При этом Саша настаивала на том, что не знала, что приобретение квартир на эти средства является преступлением. В суде блогер признала вину в полном объеме.