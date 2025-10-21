Уголовное дело возбуждено против бывших адвоката и юриста блогера Митрошиной

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

В Москве возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении адвоката Алисы Волховой и юриста Ольги Гольцевой, которые работали с блогером Александрой Митрошиной. Об этом РИА Новости сообщили ее адвокаты Михаил Юсупов и Михаил Мушаилов.

От развернутых комментариев о коллегах они отказались, сославшись на этичные соображения.

Согласно данным столичного суда, Волхову и Гольцеву отправили под домашний арест 18 октября. Мера пресечения пока не обжалована.

По данным телеграм-канал Baza, женщины обещали Митрошиной убрать ее имя из черных списков Интерпола и администрации президента РФ, которых на самом деле не существовало. За эту услугу блогер заплатила 56 миллионов рублей.

Также Волхова и Гольцева убедили Митрошину, что помогут решить вопрос с ее уголовным делом об уклонении от уплаты налогов. Блогер погасила долги, а прекращение дела женщины выдали за свои заслуги.

Митрошину задержали в марте текущего года по факту легализации особо крупной суммы денег. Она уклонилась от уплаты налогов в размере 127 миллионов рублей, легализовав эти средства через покупку недвижимости в Москве.

Позднее блогер пыталась скрыться от органов следствия. По уголовному делу ей грозит до 7 лет тюрьмы. Чертановский суд отправил Митрошину под домашний арест, который позже был продлен.

