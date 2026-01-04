04 января, 16:41Мэр Москвы
Собянин сообщил об уничтожении еще двух дронов, летевших на Москву
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы ПВО Минобороны России уничтожили еще два беспилотника, которые летели на столицу. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, уточнил градоначальник.
В воскресенье, 4 января, вражеские дроны попытались нанести удар по столице. По последним данным, на подлете к Москве уничтожены 18 дронов.
В связи с этим были введены временные ограничения в аэропорту Внуково. Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.