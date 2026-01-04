Собянин сообщил об уничтожении еще двух дронов, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО Минобороны России уничтожили еще два беспилотника, которые летели на столицу. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, уточнил градоначальник.

В воскресенье, 4 января, вражеские дроны попытались нанести удар по столице. По последним данным, на подлете к Москве уничтожены 18 дронов.

В связи с этим были введены временные ограничения в аэропорту Внуково. Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.