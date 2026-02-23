Китай призвал США отменить односторонние торговые пошлины

Фото: depositphotos/azarbico

Пекин призывает Соединенные Штаты отменить односторонние торговые пошлины в отношении партнеров. Об этом сообщила пресс-служба Министерства коммерции КНР.

"Китай призывает США отменить соответствующие односторонние тарифные меры в отношении торговых партнеров", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого американский президент Дональд Трамп вводил импортные пошлины в отношении других стран, не позволяет ему этого делать.

В ответ на это глава Белого дома объявил о введении 10% торговых пошлин в отношении всех стран мира. Однако вскоре поднял их до 15%. Также он пообещал в ближайшие несколько месяцев выпустить новые юридически допустимые тарифы.



