23 февраля, 03:50

Транспорт

Три самолета незапланированно приземлились во Владивостоке из-за метеоусловий

Фото: depositphotos/Chalabala

Два пассажирских самолета, направлявшихся в Хабаровск, и еще один борт, летевший из Екатеринбурга, совершили вынужденные посадки во Владивостоке из-за сложных метеоусловий в аэропорту назначения. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Отмечается, что речь идет о рейсах "Аэрофлота" из Таиланда и самолете авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавшем из Екатеринбурга.

Кроме того, ожидается, что 23 февраля на запасной аэродром во Владивостоке приземлится еще один борт, который не смог принять Хабаровск. Рейс следует из Омска.

Также во Владивостоке задерживается утренний вылет в Хабаровск, запланированный на 08:00 по местному времени.

В ведомстве подчеркнули, что все рейсы будут отправлены к месту назначения 23 февраля, как только погода нормализуется.

Ранее московские аэропорты ограничили свою работу в целях обеспечения безопасности перелетов гражданских воздушных судов. Однако вскоре авиагавани вернулись к работе в штатном режиме.

