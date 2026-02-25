Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 февраля, 21:07

Транспорт

Движение на перекрытых участках улиц в центре Москвы восстановлено

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Движение на участках улиц в центре Москвы, которые ранее были перекрыты, восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, ограничения вводились на Москворецкой и Кремлевской набережных в направлении Большого Каменного моста, а также на съездах с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь и с внешней стороны Садового кольца на улицу Новый Арбат.

Помимо этого, движение было перекрыто на Большом Каменном мосту, Боровицкой площади и на Мантулинской улице в районе дома № 5, строения 8, в направлении улицы 1905 года. Проезд был заблокирован и в Шмитовском проезде возле парка имени Декабрьского вооруженного восстания в сторону области.

Кроме того, водители не могли проехать по Кутузовскому проспекту перед Новоарбатским мостом в сторону центра, по Смоленской набережной в направлении делового центра "Москва-Сити" и по Краснопресненской набережной возле парка "Красная Пресня" в сторону улицы 1905 года.

Ограничения были введены и на съездах с Новоарбатского моста на Смоленскую набережную и на внутреннюю сторону Садового кольца возле Смоленской улицы. Перекрытия также затрагивали внешнюю сторону Садового кольца в районе Баррикадной улицы.

Вместе с тем в настоящее время автомобилисты не могут воспользоваться участком улицы Поляны в районе Южное Бутово. Ограничения затронули одну полосу. Причиной их введения стало строительство инженерных сетей. Меры будут действовать до 31 октября.

Умные камеры ЦОДД зафиксировали 170 тысяч происшествий на дорогах Москвы с января

Читайте также


транспортперекрытиягород

Главное

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика