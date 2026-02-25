Движение на перекрытых участках улиц в центре Москвы восстановлено

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Движение на участках улиц в центре Москвы, которые ранее были перекрыты, восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, ограничения вводились на Москворецкой и Кремлевской набережных в направлении Большого Каменного моста, а также на съездах с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь и с внешней стороны Садового кольца на улицу Новый Арбат.

Помимо этого, движение было перекрыто на Большом Каменном мосту, Боровицкой площади и на Мантулинской улице в районе дома № 5, строения 8, в направлении улицы 1905 года. Проезд был заблокирован и в Шмитовском проезде возле парка имени Декабрьского вооруженного восстания в сторону области.

Кроме того, водители не могли проехать по Кутузовскому проспекту перед Новоарбатским мостом в сторону центра, по Смоленской набережной в направлении делового центра "Москва-Сити" и по Краснопресненской набережной возле парка "Красная Пресня" в сторону улицы 1905 года.

Ограничения были введены и на съездах с Новоарбатского моста на Смоленскую набережную и на внутреннюю сторону Садового кольца возле Смоленской улицы. Перекрытия также затрагивали внешнюю сторону Садового кольца в районе Баррикадной улицы.

Вместе с тем в настоящее время автомобилисты не могут воспользоваться участком улицы Поляны в районе Южное Бутово. Ограничения затронули одну полосу. Причиной их введения стало строительство инженерных сетей. Меры будут действовать до 31 октября.