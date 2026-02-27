Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 05:28

Политика

Хиллари Клинтон заявила, что никогда не встречалась с Джеффри Эпштейном

Фото: AP Photo/Yuki Iwamura

Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что никогда не встречалась со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном и не посещала его частный остров. Об этом говорится в ее письменных показаниях перед комитетом конгресса, которые Клинтон опубликовала в соцсети X.

Она также отметила, что не располагает информацией о преступлениях Эпштейна и его сообщницы Гислейн Максвелл.

Кроме того, Клинтон заявила, что ее супруг, экс-президент США Билл Клинтон, также не располагал никакой информацией о преступной деятельности Эпштейна в период их контактов. Бывший глава Белого дома даст показания по делу следом за своей супругой в пятницу, 27 февраля.

"Хронология связей моего мужа с Эпштейном закончилась за несколько лет до того, как стало известно о преступной деятельности последнего. Подавляющее большинство людей, контактировавших с ним до признания им вины в 2008 году, не знали, чем он занимается", – говорится в показаниях экс-госсекретаря.

Клинтон призвала американский конгресс вызвать действующего президента США Дональда Трампа для дачи показаний под присягой о его связях с финансистом.

Эпштейна арестовали в 2019 году по обвинению в торговле людьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно о его гибели в тюрьме. Утверждалось, что он покончил жизнь самоубийством.

В январе 2026 года американский Минюст опубликовал более 3 миллионов новых страниц документов по делу финансиста. Обнародованные данные включают около 2 тысяч видео и примерно 180 тысяч изображений. В материалах в том числе упоминались российские политики.

Новости мира: Минюст США опубликовал материалы по делу Джеффри Эпштейна

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика