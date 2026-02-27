Хиллари Клинтон заявила, что никогда не встречалась с Джеффри Эпштейном

Фото: AP Photo/Yuki Iwamura

Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что никогда не встречалась со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном и не посещала его частный остров. Об этом говорится в ее письменных показаниях перед комитетом конгресса, которые Клинтон опубликовала в соцсети X.

Она также отметила, что не располагает информацией о преступлениях Эпштейна и его сообщницы Гислейн Максвелл.

Кроме того, Клинтон заявила, что ее супруг, экс-президент США Билл Клинтон, также не располагал никакой информацией о преступной деятельности Эпштейна в период их контактов. Бывший глава Белого дома даст показания по делу следом за своей супругой в пятницу, 27 февраля.

"Хронология связей моего мужа с Эпштейном закончилась за несколько лет до того, как стало известно о преступной деятельности последнего. Подавляющее большинство людей, контактировавших с ним до признания им вины в 2008 году, не знали, чем он занимается", – говорится в показаниях экс-госсекретаря.

Клинтон призвала американский конгресс вызвать действующего президента США Дональда Трампа для дачи показаний под присягой о его связях с финансистом.

Эпштейна арестовали в 2019 году по обвинению в торговле людьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно о его гибели в тюрьме. Утверждалось, что он покончил жизнь самоубийством.

В январе 2026 года американский Минюст опубликовал более 3 миллионов новых страниц документов по делу финансиста. Обнародованные данные включают около 2 тысяч видео и примерно 180 тысяч изображений. В материалах в том числе упоминались российские политики.