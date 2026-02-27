Форма поиска по сайту

Буданов заявил, что Украина вернет все утраченные территории

Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka (Кирилл Буданов включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что страна сможет вернуть все утраченные территории. С таким заявлением он выступил в интервью изданию Al Modon.

"Я уверен, что украинский народ отвергнет любые замыслы в отношении нашей земли", – утверждает Буданов.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия и Украина находятся в "начале конца" текущего конфликта. Одновременно с этим он указал, что любое прекращение огня без твердых гарантий безопасности будет нести в себе большие риски.

Зеленский также отметил, что украинский конфликт будет невозможно остановить без диалога с Россией. Он признал важность переговоров с Москвой и сообщил, что готов встретиться с Владимиром Путиным.

В Кремле согласились с тем, что президентам России, США и Украины необходима встреча для финализации договоренностей. Там также напомнили, что предложение Зеленскому приехать в Москву для переговоров с Путиным остается в силе.

Трамп заявил об усердной работе США над завершением конфликта на Украине

