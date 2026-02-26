ГД приняла проект обращения по теме возможной передачи ядерного оружия Украине

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Госдума приняла проект обращения к парламентам Великобритании, Франции, Европарламенту и ООН с призывом предотвратить возможный ядерный конфликт и расследовать информацию о планах передачи Украине ядерного оружия. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Депутаты на пленарном заседании призвали коллег из Франции и Британии инициировать парламентские расследования и сделать их результаты публичными.

По мнению парламентариев, беспристрастное разбирательство – необходимая мера для сохранения мира и привлечения к ответственности тех, кто планирует "грубейшее нарушение принципиальных обязательств".

В документе подчеркивается, что появление ядерного оружия у Киева способно поставить человечество на грань ядерной катастрофы и привести к "эскалации конфликта с вероятной трагической развязкой в самом глобальном масштабе".

Госдума призывает зарубежных коллег и структуры ООН принять чрезвычайные меры, чтобы не допустить такого развития событий.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила о том, что Великобритания и Франция готовят к передаче Украине ядерное оружие. Речь идет о скрытой отправке соответствующих комплектующих, оборудования и технологий.

По данным ведомства, эти страны приняли такое решение, так как понимают, что развитие ситуации на Украине не оставляет шансов на достижение победы над Россией.