ГД приняла проект обращения по теме возможной передачи ядерного оружия Украине
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Госдума приняла проект обращения к парламентам Великобритании, Франции, Европарламенту и ООН с призывом предотвратить возможный ядерный конфликт и расследовать информацию о планах передачи Украине ядерного оружия. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.
Депутаты на пленарном заседании призвали коллег из Франции и Британии инициировать парламентские расследования и сделать их результаты публичными.
По мнению парламентариев, беспристрастное разбирательство – необходимая мера для сохранения мира и привлечения к ответственности тех, кто планирует "грубейшее нарушение принципиальных обязательств".
В документе подчеркивается, что появление ядерного оружия у Киева способно поставить человечество на грань ядерной катастрофы и привести к "эскалации конфликта с вероятной трагической развязкой в самом глобальном масштабе".
Госдума призывает зарубежных коллег и структуры ООН принять чрезвычайные меры, чтобы не допустить такого развития событий.
Ранее Служба внешней разведки России сообщила о том, что Великобритания и Франция готовят к передаче Украине ядерное оружие. Речь идет о скрытой отправке соответствующих комплектующих, оборудования и технологий.
По данным ведомства, эти страны приняли такое решение, так как понимают, что развитие ситуации на Украине не оставляет шансов на достижение победы над Россией.