Эксперт Чумаков объяснил, как противостоять вирусам в период весенней активности

Роспотребнадзор предупредил о возможной волне заболеваний гриппом будущей весной. Как эффективно защититься от инфекции и насколько велик риск эпидемии, разбиралась Москва 24.

Новая волна?

В России зафиксировали увеличение доли вирусов гриппа A(H1N1)pdm09, известного как свиной, и типа B. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, эти штаммы могут спровоцировать новую волну распространения инфекции весной 2026 года, несмотря на общее замедление темпов заболеваемости.

Всего на восьмой неделе 2026 года в стране зарегистрировано 750 тысяч случаев гриппа и ОРВИ, что сопоставимо с показателями начала октября 2025-го. Также выявлено 5,8 тысячи новых случаев COVID-19. Уровень аденовирусной инфекции остается низким, и угрозы новой пандемии нет, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В связи с сохраняющимися рисками ведомство рекомендовало гражданам чаще мыть руки, регулярно проветривать помещения и избегать контакта с больными. При появлении симптомов заболевания необходимо своевременно обращаться к врачу.

Ранее из-за роста заболеваемости ОРВИ были частично закрывали школы и детские сады в более чем 20 российских регионах. Наибольшее число ограничений введено в Пермском крае, Карелии, Удмуртии и Крыму, сообщает газета "Известия".

На этом фоне врач-инфекционист, доктор медицинских наук Владимир Неронов пояснил, что в стране продолжается сезонный подъем ОРВИ.





Владимир Неронов врач-инфекционист, доктор медицинских наук Если говорить о России в целом, эпидемический подъем заболеваемости неоднороден и в зависимости от региона будет иметь свои временные рамки – где-то теплее, а где-то холоднее. Что касается Московского региона, то пик заболеваемости еще впереди: подъем продолжится и достигнет своего максимума в марте.

В группе риска традиционно остаются дети, пожилые, беременные, лица с хроническими заболеваниями и работники организованных коллективов.

Также академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко напомнил, что сезон гриппа традиционно завершается в марте-апреле.

Защитный барьер

Волнообразные колебания заболеваемости различными штаммами гриппа хорошо известны врачебному и научному сообществу, отметил в разговоре с Москвой 24 биолог и вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

"Мы сталкиваемся с этим каждый год, и подходы к профилактике тоже давно отработаны. Основной метод – это вакцинация. Однако сейчас, когда весна уже близко, проводить процедуру поздно: обычно ее делают как минимум за месяц до ожидаемой вспышки", – пояснил он.





Петр Чумаков биолог и вирусолог, член-корреспондент РАН Сам по себе этот период несколько не соответствует типичному сезону гриппа, который чаще приходится на декабрь–январь. Если вирус активизируется сейчас или весной, скорее всего, это не приведет к масштабной эпидемии. Тем не менее, чтобы поберечь себя и снизить риск заражения, основная рекомендация – по возможности избегать людных мест и закрытых помещений, где скапливается много людей.

В то же время эпидемиолог и инфекционист Вадим Покровский в разговоре с Москвой 24 пояснил, что свиной грипп нечасто вызывает заболевания у людей, поэтому специалист не стал относить его к категории высоких рисков.

"При этом пандемии гриппа – явление обычное: постоянно какой-то новый штамм начинает доминировать. К счастью, население уже встречалось с разными штаммами, и какой-либо иммунитет к ним всегда имеется", – пояснил Покровский.

Кроме того, по его словам, в России накоплен огромный опыт создания вакцин против гриппа, и, если возникнет угроза действительно опасной разновидности, новую разработают достаточно быстро.





Вадим Покровский эпидемиолог и инфекционист Что касается профилактики, достаточно эффективным средством я считаю ношение масок, особенно тем, кто имеет хронические заболевания. Также можно использовать средства местной защиты – например, оксолиновую мазь.

Он уточнил, что симптомы всех вирусных инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, похожи: повышение температуры, мышечные боли. При появлении каких-либо из них необходимо обратиться к врачу для дальнейшей диагностики и назначения лечения.

"Отличить один грипп от другого без лабораторных исследований невозможно. Только ПЦР-тестирование позволяет определить, какой именно штамм у конкретного больного – гонконгский, свиной или с каким-то новым названием", – добавил эксперт.

Он также пояснил, что повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать и в весенний период, особенно в первой половине, потому что люди подолгу находятся в закрытых, плохо проветриваемых помещениях.

"Как только погода улучшается и многие начинают проводить больше времени на открытом воздухе, угроза распространения вирусов снижается", – сказал Покровский.

При этом опасность гриппа, включая свиной, для здоровья реальна, но тяжелые случаи и летальные исходы, как правило, связаны с наличием хронических заболеваний, возрастом и состоянием иммунитета, а потому всегда составляют меньшую часть, заключил он.

