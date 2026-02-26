Задержан подозреваемый в похищении 9-летней девочки в Смоленске

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

В Смоленске задержан подозреваемый в похищении 9-летней девочки. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

В настоящее время с ним работают следователи. Как рассказали РИА Новости в силовых структурах региона, злоумышленник является местным жителем. Ранее он был судим.

Источник в полиции добавил в беседе с ТАСС, что девочка была найдена в одном из гаражей. Сейчас ее осматривают на месте врачи.

Ребенок пропал утром 24 февраля, когда отправился на прогулку с собакой. При этом с собой девочка не взяла ни телефон, ни ключи. Она не вернулась домой, поэтому в этот же день были начаты поиски. Изначально их проводили лишь в Заднепровском районе, но через некоторое время территорию расширили за пределы города.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Появлялась информация о возможном похищении ребенка. В частности, местные жители сообщали, что в подъезд дома, где живет семья девочки, заходил неизвестный, который подъехал к зданию на машине.

В свою очередь, в полиции указывали, что родители ребенка характеризуются положительно, на учете не состоят. До этого момента девочка из дома не сбегала. Семья воспитывает еще двух детей, младшей из которых пять месяцев.

Пропавшую нашли живой 26 февраля. В поисках участвовали свыше 200 человек, в том числе местный отряд "Сальвар" и поисково-спасательная группа "ЛизаАлерт".

