27 февраля, 20:58

Общество

В России выступили за запрет рекламы фастфуда во время Великого поста

Фото: depositphotos/AntonMatyukha

В России следует запретить рекламу фастфуда в период Великого поста. С таким заявлением в беседе с "Абзацем" выступил общественный деятель и политтехнолог Алексей Ярошенко.

По его мнению, обилие роликов с вредной едой в этот период противоречит традиционным ценностям.

"Предлагаю запретить на время православного поста рекламу фастфуда по телевизору. Каждая третья реклама – бургеры и вредная еда. Ее навязывают людям, когда идет Великий пост", – сказал он.

Кроме того, общественник считает необходимым ограничить работу точек по продаже алкоголя и сигарет, сократив время их работы до двух часов в день по аналогии с действующими мерами в Вологодской области.

По его словам, сейчас традиционные ценности декларируются, однако реальные инструменты их укрепления отсутствуют. Он отметил, что в период поста "все соблазны" продолжают активно рекламироваться и остаются в свободном доступе, что, по его мнению, противоречит православным нормам.

Ранее сообщалось, что резкий отказ от мяса и молока в начале поста опасен дефицитом белка, потерей мышечной массы и другими проблемами со здоровьем. Питательные вещества из этих продуктов сложно получить из растительной пищи. Чтобы избежать стрессовой нагрузки на организм и сохранить здоровье, нужно входить в режим поста постепенно.

