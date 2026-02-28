Пожар вспыхнул на нефтезаводе на Кубани после атаки БПЛА

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Возгорание произошло на нефтеперерабатывающем заводе из-за падения обломков БПЛА в станице Новоминской в Краснодарском крае. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Предварительно, в результате произошедшего никто не пострадал. На месте уже работают экстренные и специальные службы. Площадь пожара уточняется.

Ранее в Энергодаре в результате атаки дрона ВСУ пострадало здание дворца культуры "Современник". Было повреждено остекление здания, фасад и припаркованные рядом автомобили. Пострадавших нет.

Кроме того, две вражеские ракеты попытались атаковать Чувашию. Одна из них была ликвидирована, а вторая сменила курс. Последний снаряд был замечен очевидцами службы ГИБДД.