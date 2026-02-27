Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Частичное разрушение балкона произошло в доме Таганрога после атаки БПЛА на Ростовскую область. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь.

Губернатор уточнил, что пострадавших в результате атаки нет.

"В результате падения обломков ракеты в жилом многоквартирном доме на улице Циолковского произошло частичное разрушение балкона. По предварительным данным в квартире находилась женщина, информация уточняется", – сказал Слюсарь.

Он подчеркнул, что сейчас экстренные службы работают на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что почти 60 тысяч жителей Белгорода остались без электричества после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Детские сады и школы перевели на резервную генерацию.

До этого украинские военные атаковали в Брянской области двигавшийся маршрутный автобус с пассажирами. По словам губернатора региона Александра Богомаза, удар был нанесен с помощью дронов-камикадзе.