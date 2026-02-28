Форма поиска по сайту

Трамп требует от Ирана полного отказа от обогащения урана

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану следует полностью отказаться от обогащения урана. Об этом он сообщил во время общения с журналистами, пишет РИА Новости.

"Они хотят немного обогащать. Но когда у тебя столько нефти, тебе не нужно заниматься обогащением. Поэтому я недоволен ходом переговоров. Я говорю – никакого обогащения. Ни 20%, ни 30%", – отметил Трамп.

Он добавил, что не опасается роста цен на нефть в случае возможного удара американских сил по Ирану.

"Нет, я не обеспокоен. Я беспокоюсь о жизнях людей. Я беспокоюсь о долгосрочном благополучии этой страны", – утверждает президент США.

Иран предложил США временно заморозить обогащение урана во время переговоров в Женеве. Инициатива направлена на обеспечение прозрачности ядерной программы и создание условий для реализации общих интересов с Вашингтоном.

Между тем госcекретарь США Марко Рубио призвал американских граждан срочно покинуть Иран и воздержаться от поездок в исламскую республику в ближайшее время. Он также призвал Тегеран освободить всех американцев, находящихся в заключении на территории Ирана.

Кризис вокруг иранской ядерной программы обсудят в Женеве

