02:35

Политика

Иран согласился отказаться от запасов обогащенного урана

Фото: depositphotos/lkpro

Иран во время переговоров с американской делегацией согласился с одним из ключевых требований Вашингтона – отказаться от всех запасов обогащенного урана. Об этом сообщил в интервью CBS глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди, который осуществлял обмен посланиями между делегациями Ирана и США в Женеве.

"Я считаю, что теперь достигнута договоренность о том, что они (запасы обогащенного урана. – Прим. ред.) будут переработаны до минимального возможного уровня – до нейтрального, естественного уровня. То есть они будут превращены в топливо", – отметил аль-Бусаиди.

Министр также рассказал, что Тегеран выразил готовность рассмотреть возможность допуска инспекторов США на свою территорию для контроля за соблюдением потенциальной ядерной сделки.

Ранее сообщалось, что в ходе переговоров в Женеве Иран предложил США временно заморозить обогащение урана, а также снизить запасы урана до низких уровней обогащения под надзором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Между тем президент США Дональд Трамп призвал Иран полностью отказаться от обогащения урана. Он добавил, что не опасается роста цен на нефть в случае возможного удара американских сил по исламской республике.

Третий раунд переговоров между Ираном и США начался в Женеве

