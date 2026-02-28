Форма поиска по сайту

28 февраля, 15:01

Политика

МИД России потребовал вернуть ситуацию вокруг Ирана в русло урегулирования

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Россия требует немедленно вернуть ситуацию вокруг Ирана в русло политико-дипломатического урегулирования. Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского МИД.

"Россия, как и прежде, готова содействовать поиску мирных развязок на базе международного права, взаимного уважения и баланса интересов", – говорится в сообщении.

В дипведомстве указали, что масштаб и характер предшествовавших атаке Израиля и США по Ирану военно-политических приготовлений, в том числе стягивание в регион крупной американской военной группировки, не оставляют сомнений в том, что речь идет о заранее спланированном и неспровоцированном акте вооруженной агрессии в нарушение принципов и норм международного права.

Осуждения также заслуживает тот факт, что удары наносятся под прикрытием возобновившихся переговоров, якобы призванных обеспечить долгосрочное урегулирование обстановки вокруг Исламской Республики, и вопреки доводившимся до России сигналам об отсутствии у Израиля заинтересованности в военной конфронтации с Ираном, указали в МИД.

Министерство призвало международное сообщество, включая руководство ООН и МАГАТЭ, дать объективную и бескомпромиссную оценку действиям, направленным на разрушение мира, стабильности и безопасности на Ближнем Востоке.

По данным МИД, США и Израиль снова затеяли "опасную авантюру", которая приближает регион к гуманитарной, экономической и, возможно, радиологической катастрофе.

"Намерения агрессоров понятны и декларируются ими вполне открыто – разрушить конституционный строй и уничтожить руководство неугодного им государства, которое отказалось подчиняться силовому диктату и гегемонизму", – подчеркнули в ведомстве.

Там указали, что ответственность за негативные последствия "рукотворного кризиса", в том числе цепную реакцию и раскручивание спирали насилия, полностью лежит на них.

Помимо этого, продолжили в МИД, открыто игнорируются тяжелые последствия таких необдуманных шагов для глобального режима нераспространения краеугольным камнем которого является ДНЯО. Однако американо-израильский тандем "прикрывается мнимой заботой о том, чтобы Исламская Республика не обзавелась ядерным оружием".

В министерстве назвали недопустимыми бомбардировки ядерных объектов, находящихся под гарантиями МАГАТЭ.

"На деле у Вашингтона и Тель-Авива мотивы, не имеющие ничего общего с режимом нераспространения. Они не могут не понимать, что, ввергая Ближний Восток в пучину неконтролируемой эскалации, фактически побуждают страны по всему миру, прежде всего в регионе, обзаводиться все более серьезными средствами против возникающих угроз", – указано в публикации.

В то же время особую тревогу вызывает серийный характер осуществляемых американской администрацией на протяжении последних месяцев дестабилизирующих ударов по международно-правовым опорам миропорядка, заключили в МИД.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети Х, что события из-за ситуации в Иране вызывают озабоченность. По ее словам, Евросоюз поддерживает связь с партнерами в регионе.

"Мы призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность, защищать гражданских и полностью соблюдать международное право", – заявила она.

НАТО также следит за обстановкой на Ближнем Востоке после ударов Израиля и США по Ирану, рассказала глава пресс-службы Альянса Эллисон Харт. Ее слова передает агентство Reuters.

Кроме того, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Совбезу страны представить план принятия экстренных мер, учитывая обострение ситуации вокруг Исламской Республики, сообщил в своем телеграм-канале советник – пресс-секретарь президента Казахстана Айбек Смадияров.

Он отметил, что все силовые структуры страны переведены на круглосуточный режим работы. В правительстве заработала также специальная мониторинговая группа.

Израиль и США нанесли удары по Ирану 28 февраля. После этого в Исламской Республике ввели чрезвычайное положение.

Позже Тегеран ответил на атаку. Он ударил по Тель-Авиву, а также по американским базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Иранский командующий Хатам аль-Анбия Али Абдоллахи заявил, что республика продолжит наносить ответные удары по полного поражения США и Израиля.

