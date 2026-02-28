Ракета упала рядом с пятизвездочным отелем Fairmont The Palm в Дубае

Фото: Москва 24

Ракета упала возле пятизвездочного отеля Fairmont The Palm в Дубае. Об этом ТАСС рассказал свидетель происшествия.

По словам очевидца, возле отеля прогремел сильный взрыв. В настоящее время на месте ЧП наблюдается сильное возгорание огромный столб черного дыма. При этом системы противовоздушной обороны продолжают работать в городе.

По данным телеграм-каналов, в этом отеле проживают российские туристы. К месту происшествия уже выдвинулись десятки машин скорой помощи. Некоторые в страхе убегают в укрытия.

Предварительно, обломки иранской ракеты пробили крышу веранды возле входа в Fairmont The Palm. Туристы заявляют, что пожар пока не потушили, а дым виден якобы из разных районов города. Они также сообщают о запахе гари в районе отеля. Туристов просят не выходить из номеров.

Также осколки ракеты упали на жилой район Palm Jumeirah в Дубае, сообщили РИА Новости очевидцы. Помимо этого, подвергся атаке беспилотника аэропорт Кувейта, в результате чего несколько сотрудников пострадали. Также был нанесен материальный ущерб терминалу № 1.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) уточнили, что туроператорам не поступали сведения о пострадавших среди граждан РФ после падения осколков ракеты на жилой район Palm Jumeirah в Дубае. Однако, как сообщила служба гражданской обороны Дубая, 4 человека пострадали из-за пожара. Их госпитализировали.

На место происшествия выдвинулись группы быстрого реагирования. Территория жилого района Palm Jumeirah в Дубае оцеплена. По предварительным данным, пожар уже удалось локализовать.

Как сообщило главное управление гражданской авиации в соцсети X, удар был нанесен с помощью БПЛА. В свою очередь, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана, чей комментарий передает агентство Fars, заявило о новой ракетной атаке на американские базы в Ближнем Востоке. Для этого были использованы гиперзвуковые ракеты Fattah, уточняет агентство ISNA.

Между тем пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что начала облет территории Ирана, где наносит удары по ракетным установкам. В частности, израильские ВВС уже перехватили несколько запущенных из Исламской Республики БПЛА.

Кроме того, новая серия взрывов фиксируется в районе катарской столицы. Свидетели рассказали ТАСС о вспышках в небе над городом. Также слышны характерные хлопки, которые, вероятно, связаны с работой систем ПВО. Ранее Минобороны Катара сообщило о перехвате нескольких волн ракетных атак Ирана. В результате все снаряды были уничтожены на подлете.

28 февраля глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил о нанесении "превентивного" удара по Ирану с целью устранения угроз для страны. В связи с этим в стране введено особое чрезвычайное положение.

По данным СМИ, верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи во время атаки отсутствовал в городе, его перевезли в безопасное место. Президент Ирана Масуд Пезешкиан не пострадал. Однако Израиль нанес удар по начальной школе для девочек, которая находится в иранском Минабе. В результате погиб 51 человек, еще 60 получили травмы.

После этого стало известно от ответном ударе со стороны Ирана. Спустя время Тегеран вновь атаковал израильскую сторону, а позднее была зафиксирована третья волна атаки.

При этом Иран атаковал не только Израиль, но и базы США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии и Иордании. Власти Бахрейна начали эвакуировать жителей района Эль-Джуфейра, где расположена военная база США.

На фоне атак Израиль и Иран закрыли воздушное пространство. Все гражданские аэропорты прекратили работу. В связи с этим российские авиакомпании временно не будут выполнять рейсы в Израиль и Иран.

Американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, подтвердил, что США начали "масштабную операцию" против Ирана. По его словам, действия Ирана напрямую угрожали США, в том числе американским войскам и военным базам за рубежом, а также союзникам Штатов в Европе.

Трамп указал, что целью операции в Иране является защита американского народа. Для этого угрозы со стороны иранского режима должны быть устранены, добавил президент США. Он также отметил, что действия в Исламской Республике направлены на его ядерную и ракетную программы.

При этом, по словам главы Белого дома, Иран никогда не получит ядерное оружие. Он также сообщил, что у США "иссякло терпение" в вопросе переговоров с Ираном по ядерному досье, поэтому им пришлось начать военную операцию.

По данным СМИ, вооруженные силы США и Израиля планируют вести "интенсивные атаки" против Исламской Республики на протяжении нескольких дней. Посольства РФ в Израиле, Иране и Катаре из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке посоветовали российским гражданам по возможности уехать из стран до нормализации обстановки.

В свою очередь, Франция потребовала срочного созыва Совбеза ООН из-за ситуации вокруг Ирана. При этом в Генштабе ВС Ирана пригрозили ударить по странам, помогающим Израилю.

