28 февраля, 16:56

Политика

Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана с постоянными членами Совбеза

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в формате видеоконференции провел совещание с постоянными членами Совбеза России, на котором обсудил ситуацию, связанную с эскалацией на Ближнем Востоке. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

28 февраля глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил о нанесении "превентивного" удара по Ирану с целью устранения угроз для страны. В связи с этим в стране введено особое чрезвычайное положение.

По данным СМИ, верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи во время атаки отсутствовал в городе, его перевезли в безопасное место. Президент Ирана Масуд Пезешкиан не пострадал. Однако Израиль нанес удар по начальной школе для девочек, которая находится в иранском Минабе. В результате погиб 51 человек, еще 60 получили травмы.

После этого стало известно от ответном ударе со стороны Ирана. Спустя время Тегеран вновь атаковал израильскую сторону, а позднее была зафиксирована третья волна атаки.

При этом Иран атаковал не только Израиль, но и базы США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии и Иордании. Власти Бахрейна начали эвакуировать жителей района Эль-Джуфейра, где расположена военная база США.

На фоне атак Израиль и Иран закрыли воздушное пространство. Все гражданские аэропорты прекратили работу. В связи с этим российские авиакомпании временно не будут выполнять рейсы в Израиль и Иран.

Американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, подтвердил, что США начали "масштабную операцию" против Ирана. По его словам, действия Ирана напрямую угрожали США, в том числе американским войскам и военным базам за рубежом, а также союзникам Штатов в Европе.

Трамп указал, что целью операции в Иране является защита американского народа. Для этого угрозы со стороны иранского режима должны быть устранены, добавил президент США. Он также отметил, что действия в Исламской Республике направлены на его ядерную и ракетную программы.

При этом, по словам главы Белого дома, Иран никогда не получит ядерное оружие. Он также сообщил, что у США "иссякло терпение" в вопросе переговоров с Ираном по ядерному досье, поэтому им пришлось начать военную операцию.

По данным СМИ, вооруженные силы США и Израиля планируют вести "интенсивные атаки" против Исламской Республики на протяжении нескольких дней. Посольства РФ в Израиле, Иране и Катаре из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке посоветовали российским гражданам по возможности уехать из стран до нормализации обстановки.

В свою очередь, Франция потребовала срочного созыва Совбеза ООН из-за ситуации вокруг Ирана. При этом в Генштабе ВС Ирана пригрозили ударить по странам, помогающим Израилю.

