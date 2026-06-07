Почетный президент РФС прокомментировал продление отстранения клубов РФ от еврокубка

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Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что решение Союза европейских футбольных ассоциаций сохранить отстранение российских клубов от международных турниров стало неожиданностью. Об этом пишет "Чемпионат.com" со ссылкой на его слова.

"Никто не ожидал продления бана УЕФА. Все ждали другого решения – снятия санкций и ограничений. Однако, как говорится, наши ожидания – наши проблемы", – отметил Колосков.

Ранее исполнительный комитет УЕФА официально подтвердил, что российские клубы не примут участия в еврокубках сезона-2026/27. Согласно рейтингу УЕФА, Россия с коэффициентом 22,632 занимала 28-е место и могла претендовать на четыре путевки в европейские турниры. После решения организации эти квоты были переданы другим национальным ассоциациям.

Российские клубы и сборные остаются отстраненными от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В феврале 2026 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявлял, что введенные ограничения не привели к ожидаемому результату, поэтому вопрос возвращения российских команд следует обсудить.