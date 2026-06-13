Гроза с ливнем обрушат на Москву до 13 мм осадков за день

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Гроза с ливнем могут начаться в Москве после полудня и обрушить до 13 миллиметров осадков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Синоптики отметили, что в связи с ожидаемой непогодой в регионе действует желтый уровень опасности. Также в столице объявлен оранжевый уровень опасности, связанный с сильной жарой.

По данным метеорологов, местами в Москве и области до 15:30 сохранится жаркая погода. Температура будет подниматься до 30 градусов.

На фоне прогнозируемых ливня, грозы и сильного ветра автомобилистам рекомендовано значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров.

Пешеходов же призвали, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, не оставлять детей без присмотра, быть внимательными и осторожными.

На следующей неделе в Московском регионе прогнозируется теплая погода с кратковременными дождями. Температура не превысит 26 градусов. В начале недели ночью ожидается около 8–13 градусов, а днем – от 19 до 24. Вторая половина недели окажется немного теплее.

