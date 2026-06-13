Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре до конца дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дождь, местами ливень, гроза, град и усиление ветра до 17 метров в секунду ожидаются в Москве до 21:00 в субботу, 13 июня. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

В связи с прогнозируемой непогодой управление МЧС по Москве рекомендовало водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров.

Пешеходов призвали, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, не оставлять детей без присмотра, быть внимательными и осторожными.

На следующей неделе в Московском регионе прогнозируется теплая погода с кратковременными дождями. Температура не превысит 26 градусов. В начале недели ночью ожидается около 8–13 градусов, а днем – от 19 до 24. Вторая половина недели окажется немного теплее.

При этом атмосферное давление начнет падать до понедельника, 15 июня, и составит 738 миллиметров ртутного столба. Затем оно будет повышаться.

