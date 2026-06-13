Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 июня, 14:48

Политика

В Пакистане заявили, что сделка между США и Ираном будет доработана в течение суток

Фото: 123RF.com/rarrarorro

Мирное соглашение между США и Ираном может быть окончательно оформлено в течение ближайших 24 часов. Его подписание пройдет в электронном формате, заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в соцсети Х.

"Мы как никогда близки к мирному соглашению", – отметил он.

Премьер уточнил, что на следующей неделе пройдут переговоры на техническом уровне.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран договорились о прекращении конфликта, однако стороны должны еще подписать соответствующие документы. Глава Белого дома допустил, что сделка может быть заключена в предстоящие выходные в Европе.

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал спекулятивными слова президента США о времени и месте подписания соглашения. Он подчеркнул, что Тегеран пока ничего окончательно не согласовал.

Позже СМИ со ссылкой на Багаи сообщили, что текст меморандума о взаимопонимании с США практически согласован в своих основных пунктах.

Новости мира: МИД Ирана назвал сроки подписания меморандума с США

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

Как будут работать госучреждения и транспорт Москвы в День России?

Взрослые поликлиники будут принимать посетителей 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00

Центры московского долголетия 12 июня, полностью закроются для посещения

Читать
закрыть

Какие изменения могут ждать пенсионную систему РФ?

Новая программа – попытка адаптировать долгосрочные сбережения под организации

Читать
закрыть

Как пережить затяжные ливни в Москве?

Важна утренняя легкая зарядка и проветривания

Читать
закрыть

Почему мужчины пытаются приукрасить реальный рост?

Так они хотят повысить свои шансы на свидание

Читать
закрыть

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика