В Пакистане заявили, что сделка между США и Ираном будет доработана в течение суток

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Мирное соглашение между США и Ираном может быть окончательно оформлено в течение ближайших 24 часов. Его подписание пройдет в электронном формате, заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в соцсети Х.

"Мы как никогда близки к мирному соглашению", – отметил он.

Премьер уточнил, что на следующей неделе пройдут переговоры на техническом уровне.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран договорились о прекращении конфликта, однако стороны должны еще подписать соответствующие документы. Глава Белого дома допустил, что сделка может быть заключена в предстоящие выходные в Европе.

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал спекулятивными слова президента США о времени и месте подписания соглашения. Он подчеркнул, что Тегеран пока ничего окончательно не согласовал.

Позже СМИ со ссылкой на Багаи сообщили, что текст меморандума о взаимопонимании с США практически согласован в своих основных пунктах.

