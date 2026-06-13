Полиция задержала подозреваемых в краже экипировки сборной Англии

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Полиция Канзас-Сити задержала двух подозреваемых по делу о краже экипировки сборной Англии перед первой тренировкой команды на чемпионате мира. Об этом сообщает The Guardian.

"Два человека, представляющих интерес для следствия, были взяты под стражу до завершения расследования", – отметил представитель правоохранительных органов.

По данным издания, инцидент произошел во время перевозки оборудования с предтурнирной базы сборной Англии во Флориде в тренировочный лагерь в штате Миссури. Неизвестные похитили бутсы ведущих игроков команды, официальные мячи турнира и тренировочный инвентарь.

Сборная Англии под руководством Томаса Тухеля должна провести первую тренировку на новой базе 13 июня.

23-й чемпионат мира по футболу в США, Канаде и Мексике официально стартовал 11 июня. Он будет проходить по 19 июля. В этом году в ЧП впервые примут участие 48 национальных команд – в прошлом турнире, который прошел в Катаре в 2022 году, участвовали только 32 сборные.

Матч-открытие состоялся между сборными Мексики и ЮАР. Победу одержала мексиканская команда со счетом 2:0. Голами отметились нападающие Хулиан Киньонес (9-я минута) и Рауль Хименес (67).

