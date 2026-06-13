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13 июня, 14:52

Спорт

Российский каноист Свинарев выиграл золото чемпионата Европы

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Российский каноист Сергей Свинарев завоевал золото на чемпионате Европы на дистанции 200 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. Турнир проходит в Португалии, передает ТАСС.

Свинарев финишировал с результатом 38,279 секунды. Вторым стал испанский спортсмен Пабло Грана с отставанием на 0,075 секунды. Третье место занял белорус Александр Зубок.

Ранее Свинарев занял третье место на втором этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в немецком Бранденбурге. Россиянин прошел дистанцию 200 метров за 39,09 секунды. Спортсмен выступал в нейтральном статусе.

До этого россиянка София Ильтерякова стала первой в упражнениях с обручем на чемпионате Европы. Она набрала 29,900 балла. Серебро забрала гимнастка из Белоруссии Алина Горносько, а третьей стала итальянка София Рафаэлли.

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