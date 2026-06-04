В России объединились федерации скейтбординга и роллер-спорта

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В России объединились общероссийские федерации скейтбординга и роллер-спорта. Об этом глава Минспорта Михаил Дегтярев заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"О реформе в управлении. Мы полностью соответствуем с организационной точки зрения международным стандартам. Последняя была Федерация скейтбординга и роллер-спорта. Она тоже объединенная и тоже олимпийская", – цитирует министра ТАСС.

Ранее Международная федерация фехтования (FIE) сняла все санкции с российских спортсменов. Теперь россияне могут участвовать в соревнованиях под эгидой организации с флагом РФ и гимном. С 2023 года атлеты из России принимали участие в турнирах под эгидой FIE в нейтральном статусе.

Кроме того, Международная федерация университетского спорта (FISU) допустила всех российских спортсменов до участия в соревнованиях под своей эгидой.