04 июня, 12:12Спорт
В России объединились федерации скейтбординга и роллер-спорта
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
В России объединились общероссийские федерации скейтбординга и роллер-спорта. Об этом глава Минспорта Михаил Дегтярев заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"О реформе в управлении. Мы полностью соответствуем с организационной точки зрения международным стандартам. Последняя была Федерация скейтбординга и роллер-спорта. Она тоже объединенная и тоже олимпийская", – цитирует министра ТАСС.
Ранее Международная федерация фехтования (FIE) сняла все санкции с российских спортсменов. Теперь россияне могут участвовать в соревнованиях под эгидой организации с флагом РФ и гимном. С 2023 года атлеты из России принимали участие в турнирах под эгидой FIE в нейтральном статусе.
Кроме того, Международная федерация университетского спорта (FISU) допустила всех российских спортсменов до участия в соревнованиях под своей эгидой.
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