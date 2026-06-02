Международная федерация фехтования сняла все ограничения с российских спортсменов

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Международная федерация фехтования (FIE) сняла все ограничения с российских спортсменов. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Теперь атлеты из РФ смогут участвовать в турнирах под эгидой FIE с российским флагом и гимном. Такая возможность будет предоставлена уже на чемпионате мира в Гонконге, который состоится с 22 по 31 июля.

С 2023 года до текущего момента российские спортсмены принимали участие в соревнованиях под эгидой FIE в нейтральном статусе.

Ранее Международная федерация университетского спорта (FISU) допустила всех российских атлетов до участия в соревнованиях под своей эгидой. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что организация приняла решение применять механизм нейтрального статуса даже в тех дисциплинах, где профильные международные федерации по-прежнему придерживаются политики полного отстранения россиян.

Нововведение распространяется как на личные, так и на командные виды спорта. Министр подчеркнул, что там, где международные федерации уже восстановили российских атлетов в правах, FISU не стала вводить дополнительные ограничения. В таких случаях спортсмены смогут выступать на тех же условиях, которые действуют для них на других международных стартах.

