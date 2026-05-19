19 мая, 14:36

Международная федерация ассоциаций муайтай вернула атлетам из РФ флаг и гимн

Фото: 123RF.com/dotshock

Международная федерация ассоциаций муайтай (IFMA) предоставила российским атлетам возможность выступать на международных турнирах с флагом и гимном. Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

Он заявил, что благодаря этому решению российская сборная сможет выступить с флагом и гимном на чемпионате и первенстве мира, который пройдет в Малайзии в июне 2026 года. Команду представят сильнейшие спортсмены, в том числе многократные чемпионы мира Константин Шахтарин, Асхаб Ахмедов и Овсеп Асланян.

Ранее исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) вернулатлетам из России право выступать на турнирах с флагом и гимном. Данное решение затронуло спортивную и художественную гимнастику, а также прыжки на батуте, спортивную акробатику и аэробику.

Президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров заявил, что решение вернуть спортсменам право выступать с российским флагом и гимном является важным шагом к укреплению мирового гимнастического сообщества.

