29 апреля, 14:54

Спорт

World Boxing допустила российских боксеров до соревнований под своей эгидой

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Международная спортивная организация, регулирующая любительский бокс (World Boxing), определила критерии для получения нейтрального статуса спортсменами из России и Белоруссии для участия в состязаниях под своей эгидой. Об этом сообщила пресс-служба организации.

"World Boxing подтвердила создание процедуры, которая будет использоваться для определения критериев, на основе которых спортсмены, вспомогательный персонал и официальные лица из России и Белоруссии будут допущены к участию в международных соревнованиях, организованных World Boxing и European Boxing, или в международных соревнованиях, организованных федерациями – членами World Boxing", – указано в заявлении.

Уточняется, что процедуру одобрил исполнительный совет World Boxing на своем последнем заседании в апреле 2026 года. Она отражает подход, принятый Международным олимпийским комитетом (МОК), добавили в организации.

Ранее бюро Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) разрешило взрослым российским и белорусским атлетам выступать на мировых состязаниях с флагом и гимном. Теперь россияне и белорусы смогут участвовать в соревнованиях на тех же условиях, что и другие спортсмены.

Международный союз триатлона допустил российских юниоров к соревнованиям с флагом и гимном

Читайте также


спорт

Главное

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

Введут ли в России оплату за зарубежный трафик?

Эксперты уверены: платный зарубежный трафик – единственный доступный способ ограничений

Меры приведут к дополнительным затратам для операторов и пользователей

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать в России майские праздники за счет январских?

Весна гораздо лучше подходит для активного отдыха на природе

Однако эксперты уверены: большинство россиян привлекают именно новогодние каникулы

Читать
закрыть

Зачем нужен единый реестр учета домашних животных в РФ?

Мера поможет с поиском потерявшихся питомцев

Реестр будет направлен на легализацию деятельности заводчиков

Читать
закрыть

Что будет с туризмом в Туапсе после атаки на НПЗ?

Курортные поселки в окрестностях Туапсе пока не пострадали

Однако на фоне произошедшего количество бронирований туров сократилось на 15%

Читать
закрыть

Какие социальные навыки помогут развить танцы?

Танцы помогают побороть замкнутость

Все групповые форматы таких занятий дадут чувство единения с окружающими

Читать
закрыть

Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
закрыть

Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
закрыть

