Сборная России по водному поло разгромила Аргентину с флагом и гимном на Кубке мира

Сборная России по водному поло одержала победу над командой Аргентины в своем первом с 2022 года матче под национальным флагом и гимном. Игра прошла во втором дивизионе Кубка мира среди женских команд на Мальте.

Матч стал первым для российских национальных сборных по игровым видам спорта, в котором спортсмены выступали под флагом и гимном страны начиная с 2022 года. Игра завершилась со счетом 33:11 в пользу россиянок.

В среду, 22 апреля, во втором туре российская команда встретится с немецкими спортсменками.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены выиграли бронзу на чемпионате мира по прыжкам на батуте в командных соревнованиях в дисциплине "двойной минитрамп". Уточнялось, что Михаил Юрьев набрал 28,700 балла, Михаил Заломин – 29,600 балла, а Кирилл Пантелеев – 24,800 балла.