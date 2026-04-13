13 апреля, 17:11

Сборной Украины по водному поло присудили поражение из-за неявки на матч с Россией

Сборной Украины по водному поло присудили техническое поражение после неявки на матч за 7-е место на Кубке мира во втором дивизионе с российской командой. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу Международной федерации плавания (World Aquatics).

Матч должен был состояться в понедельник, 13 апреля, в 16:00 по московскому времени. Однако украинская команда участвовать в соревнованиях не стала.

Российская сборная, как уточнил председатель Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин, прибыла в бассейн и была готова к участию в матче. Он добавил, что отказ от участия – дело команды Украины, однако такое решение его удивило.

До этого в полуфинале за 5–8-е места украинские спортсмены уступили ватерполистам из Австралии со счетом 15:21. Россияне на этом же этапе проиграли румынам со счетом 12:16.

Сообщалось, что федерация водного поло Украины пыталась добиться отмены этого матча.

Ранее гимнастка из России София Ильтерякова, выступающая в нейтральном статусе, не повернулась к флагам во время исполнения гимна Украины на церемонии награждения на этапе Кубка мира в Болгарии.

Международная федерация гимнастики начала расследование инцидента. Федерация гимнастики Украины, в свою очередь, официально потребовала лишить Ильтерякову права выступать даже в нейтральном статусе.

