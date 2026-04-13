Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:54

Спорт

Федерация водного поло Украины требует отмены матча со сборной РФ

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Федерация водного поло Украины попросила отменить матч за седьмое место Кубка мира во втором дивизионе, в котором украинской команде предстоит встретиться со сборной России. Об этом сообщил представитель федерации Александр Дядюра в интервью украинским СМИ.

"Этот вопрос еще не решен. Он сейчас обсуждается с организаторами. Позиция нашей федерации: этого матча вообще не должно быть", – приводит ТАСС фрагмент из интервью.

Матч должен пройти 13 апреля в 16:00 по московскому времени. Дядюра выразил уверенность, что встречу отменят, однако окончательного решения от международной федерации пока не поступало.

Ранее российская гимнастка София Ильтерякова, выступающая в нейтральном статусе, не повернулась к флагам во время исполнения гимна Украины в ходе церемонии награждения на этапе Кубка мира в Софии, Болгария.

Международная федерация гимнастики начала расследование скандала. В свою очередь, федерация гимнастики Украины выступила с официальным требованием лишить Ильтерякову права выступать даже в нейтральном статусе.

спортполитика

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика