Российская гимнастка отвернулась от флагов во время гимна Украины на турнире

Российская гимнастка София Ильтерякова, выступающая в нейтральном статусе, не повернулась к флагам во время исполнения гимна Украины в ходе церемонии награждения на этапе Кубка мира в Софии, Болгария.

В понедельник, 30 марта, 15-летняя спортсменка завоевала второе место в упражнениях с обручем, получив за выступление 29,700 балла. Победу с результатом 30,400 балла одержала украинка Таисия Онофрийчук. Третьей стала итальянка София Раффаэли – она набрала 29,600 балла.

Ранее сообщалось, что табличку украинской сборной на церемонии открытия зимней Олимпиады в итальянском Милане несла россиянка Анастасия Кучерова. По ее словам, таким образом она хотела выразить солидарность.

Россиянка рассказала в соцсетях, что украинские спортсмены сразу узнали ее акцент и начали говорить по-русски. Для девушки это стало символом нерушимой "глубокой связи" между двумя народами.