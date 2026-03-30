30 марта, 17:58

Российская гимнастка отвернулась от флагов во время гимна Украины на турнире

Фото: ТАСС/Арина Антонова

Российская гимнастка София Ильтерякова, выступающая в нейтральном статусе, не повернулась к флагам во время исполнения гимна Украины в ходе церемонии награждения на этапе Кубка мира в Софии, Болгария.

В понедельник, 30 марта, 15-летняя спортсменка завоевала второе место в упражнениях с обручем, получив за выступление 29,700 балла. Победу с результатом 30,400 балла одержала украинка Таисия Онофрийчук. Третьей стала итальянка София Раффаэли – она набрала 29,600 балла.

Ранее сообщалось, что табличку украинской сборной на церемонии открытия зимней Олимпиады в итальянском Милане несла россиянка Анастасия Кучерова. По ее словам, таким образом она хотела выразить солидарность.

Россиянка рассказала в соцсетях, что украинские спортсмены сразу узнали ее акцент и начали говорить по-русски. Для девушки это стало символом нерушимой "глубокой связи" между двумя народами.

