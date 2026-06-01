Над Россией за ночь сбиты 72 украинских БПЛА

За минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 72 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом отчитались в Минобороны РФ.

Речь идет о периоде с 20:00 воскресенья, 31 мая, до 07:00 понедельника, 1 июня. Дроны были уничтожены в небе над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской областями, а также над Крымом. Часть целей уничтожили над акваторией Черного моря.

Ранее мужчина и женщина пострадали в результате атаки БПЛА на Таганрог. Их доставили в больницу. Медики оценили состояние пострадавших как средней степени тяжести.

До этого в Таганроге из-за атаки БПЛА произошло возгорание танкера, резервуара с топливом и административного здания в порту. Предварительно, никто из местных жителей не пострадал.