На фестивале настольного тенниса в рамках "Лета в Москве" побили мировой рекорд

В Москве установлен новый мировой рекорд по количеству участников турнира по настольному теннису. Масштабное спортивное событие, объединившее 6 187 спортсменов, прошло 31 мая на Большой спортивной арене олимпийского комплекса "Лужники". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Для проведения соревнований на площадке установили 200 игровых столов, а за соблюдением правил одновременно следили 100 судей. Фестиваль, организованный столичным департаментом спорта в рамках проекта "Лето в Москве", собрал горожан всех возрастов и уровней подготовки.

Отмечается, что победители определились в нескольких категориях. В любительском турнире золото завоевали Роман Громов из Ярославля и Ольга Травина из Вологды. Среди ветеранов лучшими стали москвичи Александр Степанов и Светлана Мурзоян.

В детских и юношеских состязаниях отличились спортсмены из Балашихи, Домодедова, Обнинска, Кирова и других городов: Валерий Енин, Эвелина Темникова, Андрей Артемьев, Мария Александрова, Петр Рудаковский, Ксения Тавролова, а также Владислав Ильин и Анна Чепульская.

Все матчи проходили по олимпийской системе с выбыванием после одного поражения и в соответствии с обновленными правилами Федерации настольного тенниса России.

Третий сезон проекта "Лето в Москве" начался 30 мая. Он продлится до 6 сентября и объединит свыше 500 городских площадок. При этом большинство из них находятся за пределами центра. Власти отметили, что главная тема проекта в 2026 году – "Время быть вместе".

