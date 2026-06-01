Кратковременный дождь и до 20 градусов ожидаются в Москве 1 июня

Температура воздуха в Москве в понедельник, 1 июня, составит от 18 до 20 градусов, сообщил Гидрометцентр России.

Ожидаются облачная погода и кратковременный дождь. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 16 до 21 градуса.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть северо-западный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил, что в июне ожидаются резкие перепады температуры. Синоптик отметил, что это связано с тем, что июнь является переходным месяцем между весной и летом.

Ожидаются как аномальная прохлада, так и экстремальная жара. При этом средняя температура в средней полосе России достигнет 18–19 градусов.

