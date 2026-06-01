В подмосковном Чехове запретили прокат электросамокатов

Ограничения на работу кикшеринговых сервисов ввели в подмосковном Чехове, следует из постановления администрации городского округа.

Теперь электросамокаты нельзя оставлять и брать в прокат на территории самого города и других населенных пунктов муниципалитета. Причиной таких мер названо отсутствие необходимой инфраструктуры.

Соответствующие запреты начали вводить в Московской области с 1 апреля. Сначала ограничения объявили в Люберцах, Дзержинском, Томилине, Краскове, Малаховке, Октябрьском, Островцах и Мирном.

Позже они распространились на Раменский городской округ из-за частых нарушений правил парковки, отсутствия должного контроля со стороны операторов и угрозы безопасности пешеходов.

Неудовлетворительная работа операторов, а также неприспособленность улиц и дорог для средств индивидуальной мобильности (СИМ) стали поводом для аналогичного запрета в Котельниках, Лобне и Солнечногорске.