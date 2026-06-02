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02 июня, 09:29

Происшествия

Вертолет не смог вылететь к застрявшим в горах Кабардино-Балкарии альпинистам

Фото: MAX/"МЧС Кабардино-Балкарии"

Вертолет не смог вылететь к застрявшим в горах Кабардино-Балкарии альпинистам. Причиной для этого послужили неблагоприятные погодные условия, заявил в беседе с РИА Новости директор альплагеря "Безенги" Алий Анаев.

Изначально вылет планировался на утро вторника, 2 июня. Сейчас спасатели ждут улучшения погодной обстановки.

Анаев добавил, что туристы находятся в нормальном состоянии, с ними поддерживается связь. Он пояснил, что альпинисты не смогли спуститься самостоятельно из-за выпавшего снега. Когда они поднимались, было сухо.

Как уточнили в ГУ МЧС по региону, среди альпинистов двое мужчин и две женщины. Руководитель группы зарегистрировал ее в альплагере "Безенги".

О том, что группа застряла в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии из-за непогоды, стало известно 1 июня. Они находятся на высоте 3 200 метров в хижине Джанги-Кош. Работу спасателей, которые выдвинулись к месту, осложняет возможный камнепад и лавинная опасность.

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